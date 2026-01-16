María Corina entrega su Nobel de la Paz a Donald Trump

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, entregó este jueves al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la medalla del Premio Nobel de la Paz, como un “gesto de gratitud” del pueblo venezolano por “promover la paz y libertad”.

De acuerdo con imágenes difundidas por el New York Post, la medalla fue colocada en un marco con detalles dorados y un mensaje de agradecimiento dirigido al mandatario estadounidense por su actuación en favor de la causa venezolana.

Machado explicó que el obsequio tiene un “valor simbólico e histórico” y relató a Trump un episodio que vincula a EU y Venezuela, protagonizado por el marqués de Lafayette y Simón Bolívar, figuras clave en procesos de independencia.

Según la dirigente opositora, hace más de 200 años, Lafayette regaló a Bolívar una medalla con el rostro de George Washington, la cual el libertador venezolano conservó durante el resto de su vida y que aparece reflejada en varios retratos.

Asimismo, la activista recordó que ya había dedicado de manera simbólica el Premio Nobel de la Paz a Donald Trump; no obstante, el El Instituto Noruego del Nobel ha reiterado que el galardón no puede ser transferido oficialmente a terceros.

En una publicación de Truth Social, el magnate confirmó que recibió la medalla y calificó el gesto como “un honor”; destacó la trayectoria de María Corina Machado, a quien describió como una figura que ha enfrentado grandes adversidades.

President Donald J. Trump meets with María Corina Machado of Venezuela in the Oval Office, during which she presented the President with her Nobel Peace Prize in recognition and honor.🕊️ pic.twitter.com/v7pYHjVNVO — The White House (@WhiteHouse) January 16, 2026

