Profepa y Humane World for Animals acuerdan proteger fauna silvestre

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y Humane World for Animals Mexico firmaron un convenio de colaboración para reforzar la protección de la fauna silvestre y combatir el tráfico ilegal de especies en el país.

El acuerdo contempla acciones conjuntas para fortalecer la aplicación de la ley, impulsar campañas de sensibilización y brindar capacitación especializada a las autoridades encargadas de hacer cumplir la normativa en materia de vida silvestre.

Mediante un comunicado, aseguraron que México es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, el cual enfrenta amenazas constantes en la demanda de animales exóticos para mascotas, medicinas tradicionales y artículos de lujo.

La titular de la Profepa, Mariana Boy Tamborrell, subrayó que el tráfico ilegal de ejemplares silvestres tiene un impacto inmediato en el bienestar y la capacidad de reproducción, además del sufrimiento que enfrentan los animales extraídos.

Por su parte, Antón Aguilar, director ejecutivo de Humane World for Animals Mexico, destacó que la organización aportará su experiencia técnica para apoyar al órgano federal en la identificación, atención y respuesta ante casos de tráfico ilegal.

El convenio incluye apoyo institucional y capacitación para el personal responsable de la detección, investigación y persecución de delitos contra la fauna silvestre, a fin de asegurar el cumplimiento de las leyes de protección ambiental.

Humane World for Animals Mexico reconoció la disposición de la Profepa para sumar esfuerzos y reiteró que la colaboración busca preservar la biodiversidad del país y garantizar la protección de los animales frente a actividades ilícitas.

Con este esfuerzo conjunto, se busca:

📁 Reforzar la aplicación de la ley contra el tráfico de fauna silvestre

📢 Promover campañas de sensibilización

📝Brindar capacitación a las autoridades responsables de hacer cumplir la regulación en la materia.



