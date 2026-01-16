CDMX será la “ciudad más segura” para el Mundial 2026: Clara Brugada

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, afirmó que la capital del país está “preparada” para albergar la Copa Mundial de Fútbol de 2026 como “la ciudad más segura”, al destacar una reducción sostenida en los delitos de alto impacto.

En un comunicado difundido este jueves, aseguró que 2025 cerró como el año con menos delitos de alto impacto en la ciudad desde 2012. Señaló que estos ilícitos disminuyeron 56 por ciento respecto a 2019 y 12 por ciento en comparación con 2024.

La mandataria capitalina señaló que para el Mundial se implementarán estrategias especiales de seguridad, las cuales serán dadas a conocer en su momento, con el objetivo de garantizar condiciones de paz tanto para habitantes como para visitantes.

Asimismo, indicó que el homicidio doloso registró una baja de 9 por ciento en 2025 frente al año anterior, mientras que el delito de feminicidio se redujo 35 por ciento, al pasar de 68 casos en 2024 a 44 en 2025.

Para 2026, Brugada indicó que la prioridad será continuar con la disminución de los delitos y combatir la impunidad, con el fin de consolidar una ciudad segura y en paz, sin relajar las estrategias de seguridad.

La Ciudad de México será sede del partido inaugural de la Copa Mundial de Fútbol el próximo 11 de junio de 2026, entre las selecciones de México y Sudáfrica, y albergará cuatro encuentros del torneo.

El torneo será organizado por primera vez de manera conjunta por tres países —México, Estados Unidos y Canadá— y contará con la participación de 48 selecciones; la final está programada para el 19 de julio.

