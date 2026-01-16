Texmelucan participa en operativo interestatal Puebla-Tlaxcala 2026

De manera conjunta, Policía Estatal de Puebla y del Estado de Tlaxcala, así como la Secretaría de Marina, Ejército, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Martín Texmelucan, desplegaron el operativo interestatal entre ambos estados, con el objetivo de inhibir la comisión de delitos.

El Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Kevin Rembrandt Bernal Pérez, informó que el operativo inició con un recorrido por tres puntos de la región en San Martín Texmelucan, Puebla que involucra también a municipios como Santa Rita Tlahuapan, San Matías Tlalancaleca y Tepetitla, perteneciente al estado de Tlaxcala.

Este operativo incluyó un despliegue terrestre con unidades de diversas corporaciones, así como de un vehículo blindado para tareas especiales, además de vigilancia aérea a través de un helicóptero.

El gobierno municipal, que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, reafirma su compromiso con la seguridad de las familias texmeluquenses a través de acciones coordinadas interestatales, así como entre los tres órdenes de gobierno.

