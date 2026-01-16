Medio Ambiente consolida una política ambiental moderna

Con una política ambiental integral que coloca a las personas y a la naturaleza en el centro de la acción pública, Puebla enfrenta los desafíos en este rubro, afirmó la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, Sara Rebeca Bañuelos Guadarrama, al comparecer ante la Comisión de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático del Congreso del Estado, como parte de la glosa del Primer Informe del Ejecutivo Estatal.

La funcionaria afirmó que la entidad enfrenta con fortaleza los desafíos relacionados con el cambio climático, el crecimiento poblacional y la expansión urbana, así como la presión creciente sobre los recursos naturales.

Rebeca Bañuelos Guadarrama informó que la administración estatal tiene la convicción de que la política ambiental es política social, porque protege la vida, la salud y el futuro de las y los poblanos, así como el equilibrio del medio ambiente. Destacó el trabajo realizado en materia de seguridad hídrica y gobernanza, con el objetivo de garantizar el agua de hoy sin comprometer la del mañana, lo que asegura la salud y el bienestar de las comunidades.

Con relación al bienestar socioambiental, señaló la creación de la Guardia Forestal, la cual atendió 304 incendios forestales en 75 municipios. Tras destacar acciones en materia de gestión de residuos, acción climática y bienestar animal; restauración, reforestación y calidad del aire; así como participación ciudadana, resiliencia y riesgos, la secretaria afirmó que Puebla consolida una política ambiental moderna, social y territorial que protege la biodiversidad y la vida con respaldo federal y liderazgo estatal.

Durante la comparecencia, a nombre de Movimiento Ciudadano, la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales cuestionó la estrategia para el retiro de unidades de transporte público contaminante. También solicitó un informe sobre posibles irregularidades internas en la dependencia, el reporte de construcción de un Centro de Transformación de Residuos en San Martín Texmelucan y las acciones para corregir irregularidades en rellenos sanitarios, además de la presentación de indicadores de la Agenda Verde.

Por parte del partido Fuerza por México, el diputado Elpidio Díaz Escobar preguntó sobre la inversión e impacto de la Célula de Bienestar Animal y Protección de los Seres Sintientes. Asimismo, cuestionó sobre las acciones del Instituto de Bienestar para atender las denuncias ciudadanas.

El diputado Elías Lozada Ortega, a nombre de Nueva Alianza, cuestionó los beneficios del Ecoparque Tlalli-La Malinche y las acciones en materia de vida silvestre.

Por su parte, el legislador Marcos Castro Martínez, del Partido Acción Nacional, solicitó información sobre sanciones a industrias por descargas contaminantes, el cumplimiento de metas programadas y un reporte sobre tiraderos clandestinos.

A nombre del Partido del Trabajo, la diputada Esther Martínez Romano solicitó detalles sobre las estrategias para reducir residuos de disposición final, las afectaciones por incendios forestales en 2025, los resultados del Plan de Reforestación 2025 y los retos para 2026.

Finalmente, la diputada Beatriz Manrique Guevara, en representación del Partido Verde Ecologista de México, preguntó sobre los objetivos del proyecto Fertipue, que aprovecha el lirio acuático para crear fertilizantes.

Mientras que el diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta, a nombre del Partido Movimiento Regeneración Nacional, solicitó información sobre el proyecto integral de saneamiento del Alto Atoyac.

