Desarticulan banda dedicada al narcomenudeo en San Salvador El Verde

La Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), desarticuló, en el municipio de San Salvador El Verde, una banda delictiva dedicada al narcomenudeo y robos en distintas modalidades.

A través de acciones de investigación, se identificó que un inmueble ubicado en inmediaciones de la población de San Andrés Hueyacatitla presuntamente se utilizaba como punto discreto de distribución de droga y funcionaba como casa de seguridad para resguardo de objetos robados, motivo por el cual se solicitó y obtuvo del Juez de Control la orden de cateo correspondiente.

Al ejecutar la diligencia, fueron detenidos Héctor Omar N., Fabiola N., Gilberto N. y Paul N., en posesión de 21 envoltorios con dosis de la droga conocida como cristal, una báscula gramera digital y dinero en efectivo, así como una escopeta y 44 cartuchos útiles.

Por lo anterior, el inmueble fue asegurado y las personas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.

Como parte de diversas indagatorias, se logró establecer que Paul N. presuntamente se encuentra relacionado con el intento de robo registrado en un centro de distribución de hidrocarburo ubicado en la misma zona, en el que habría resultado herido un empleado por impacto de arma de fuego.

