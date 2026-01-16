Texmelucan garantiza operación y servicios en el inicio de 2026

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, cuenta con liquidez para enfrentar los compromisos de los primeros meses del año, garantizando la operatividad total del ayuntamiento al tener un superávit financiero de 27 millones de pesos.

Este resultado permitirá que dichos recursos puedan ser aplicados a nuevos proyectos y acciones que mejoren el bienestar de las familias texmeluquenses, asegurando la solvencia necesaria para cubrir gastos fijos y operativos antes de recibir las primeras participaciones federales y estatales del año, sin recurrir a deuda pública.

El Tesorero Municipal, Eduardo Javier Valencia Juárez, destacó que contar con estos ahorros permite que el gobierno no dependa de créditos de corto plazo, evitando el pago de intereses y manteniendo una deuda pública en ceros, lo cual fortalece la calificación crediticia del municipio.

La solvencia económica por 27 millones de pesos proviene de la devolución del Impuesto Sobre la Renta (ISR) 2024 y del reintegro de la concesión de Infraenergía por la conclusión de su vigencia. Con esto se fortalecen áreas prioritarias como seguridad pública, obras, servicios públicos y programas sociales.

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan reafirma su compromiso y responsabilidad con las y los texmeluquenses, para garantizar que cada peso se utilice en favor del bienestar y desarrollo de las familias.

