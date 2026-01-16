Presentan calendario del Carnaval de San Pedro Cholula 2026

Con el objetivo de conservar, fortalecer e impulsar las tradiciones que dan identidad a San Pedro Cholula, la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, presentó el calendario de actividades del Carnaval de San Pedro Cholula 2026, en compañía de generales y representantes de los distintos batallones que lo conforman.

Durante su mensaje, la alcaldesa destacó que, gracias a tradiciones como el Carnaval, San Pedro Cholula se consolidó como el Pueblo Mágico más visitado del estado en 2025, reafirmando además el respaldo total de la administración municipal para la realización de esta festividad, así como la coordinación interinstitucional para garantizar la seguridad de participantes y asistentes.

El calendario oficial de actividades del Carnaval 2026 quedó establecido de la siguiente manera:

1 de febrero: Pega de bando

8 de febrero: Desfile de Mascaritas

21 de febrero: Toma de la Plaza

22 de febrero: Robo de la Novia

Por su parte, José de Jesús Toxqui, general del Batallón de Zacapoaxtlas de San Juan Calvario, y Merced Pérez Tlahuizo, generala en jefa de los batallones, agradecieron a la presidenta municipal el respaldo otorgado para la realización del carnaval, al considerarlo una de las tradiciones más importantes y representativas del municipio.

Finalmente, autoridades municipales y representantes carnavaleros reafirmaron su compromiso de seguir impulsando el turismo y la derrama económica en San Pedro Cholula, con la meta de superar los más de 120 mil visitantes registrados durante la edición 2025.

