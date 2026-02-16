Entregan chamarras y cobijas a adultos mayores en San Pedro Cholula

En el marco de la Rodada Cholula 2026, organizada por la asociación 1200 Sentimientos Cúbicos México, y encabezada por el gobernador del estado, Alejandro Armenta, así como por la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, se llevó a cabo la entrega de chamarras y cobijas destinadas a personas adultas mayores de San Pedro Cholula.

La presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF, maestra Lupita Fernández, encabezó la entrega de estos apoyos, enviados por la presidenta honoraria del Sistema Estatal DIF Puebla, Ceci Arellano, a beneficiarias y beneficiarios de la Casa del Abue.

Esta acción tuvo como objetivo brindar prendas abrigadoras y cobijas que contribuyan a proteger a las y los adultos mayores durante la temporada de frío, reforzando el compromiso institucional con los grupos en situación de vulnerabilidad.

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula reconoce y agradece el respaldo del equipo de la Microrregión 18 del Sistema Estatal DIF por su valiosa presencia y acompañamiento en esta actividad solidaria.

Te recomendamos: