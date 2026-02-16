Puebla capital realiza jornadas gratuitas de protección animal

El Gobierno de la Ciudad, que encabeza el presidente municipal Pepe Chedraui, llevó a cabo jornadas gratuitas de protección animal en distintas zonas de la capital poblana, con el compromiso de fortalecer el bienestar animal y promover la tenencia responsable.

Del 9 al 13 de febrero, se realizaron acciones en la Unidad Guadalupe, Santa Lucía 2, Santa María Xonacatepec, La Guadalupana, San Francisco Totimehuacán y el Fraccionamiento Los Molinos.

Al respecto, el secretario de Medio Ambiente, Iván Herrera, señaló que estas acciones forman parte de la estrategia integral para fomentar una cultura de respeto y cuidado hacia los animales.

Estas acciones tienen como objetivo acercar servicios veterinarios preventivos a las familias, facilitando el acceso a atención básica para animales de compañía, así como orientación sobre cuidado responsable.

Se brindaron servicios como valoración médica básica, vacunación antirrábica, recomendaciones de cuidado, esterilización y salud preventiva.

