Muere motociclista tras accidente en carretera a San Juan Tuxco

Durante la madrugada de este lunes se registró un accidente vial en la carretera federal que conecta San Martín Texmelucan con San Juan Tuxco, conocida localmente como calle Veracruz, con saldo de una persona sin vida.

El hombre, cuya identidad aún no ha sido confirmada, perdió la vida durante su traslado a un hospital, después de perder el control de la motocicleta, la cual quedó tendida a media carretera.

Servicios de emergencia acudieron de inmediato al lugar del siniestro. Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la autopsia de ley.

