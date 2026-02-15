Se reduce a una hora propuesta de estacionamiento gratuito en plazas comerciales

Ante la resistencia de cámaras empresariales y dueños de plazas comerciales, el diputado local Jaime Natale Uranga anunció que está dispuesto a flexibilizar su propuesta original, planteando ahora una hora de estacionamiento gratuito con un periodo de tolerancia adicional.

A pesar de esta apertura a la negociación en el tiempo de gratuidad, el coordinador del Partido Verde advirtió que no habrá marcha atrás en los puntos que garantizan seguridad, como la obligatoriedad de seguros contra daños y la instalación de videovigilancia.

En entrevista, señaló que buscarán generar consenso y equilibrios que beneficien al usuario sin asfixiar la economía de los centros comerciales.

En ese sentido, indicó que podrían acceder a que se otorgue una hora gratis de estacionamiento, en lugar de las dos horas propuestas inicialmente.

Además, sugirió que se establezcan 30 minutos de gracia adicionales para quienes entran y salen sin realizar actividades prolongadas.

Afirmó que lo primordial será fijar lineamientos homogéneos y plasmarlos en la ley, pues actualmente las tarifas y criterios de operación se manejan a criterio de cada uno.

Propuse una #IniciativaVerde para que las primeras 2️⃣ horas de estacionamiento sean gratuitas 🚗 en plazas, hospitales, estadios y otros establecimientos comerciales. 🏢 Además, deberán contar con póliza de seguro 🛡️ que proteja por completo a los usuarios ante robos o algún… pic.twitter.com/Jsw6qnr3rT — Jimmy Natale (@natale_jimmy) January 29, 2026

Sin embargo, enfatizó que la seguridad no es un lujo sino una obligación, por lo cual mantendrá la exigencia de que cada establecimiento contrate pólizas de seguro.

De esa manera, garantizarán responsabilidad de las plazas comerciales en daños parciales, robo o daño total de las unidades en los estacionamientos.

Asimismo, remarcó la necesidad de un monitoreo constante a través de sistemas de videovigilancia de alta definición conectados a centros de seguridad.

“Hoy algunos te dan 15 minutos y otros no te dan ningún minuto (…) nadie se hace responsable de los daños parciales y totales. Eso es lo más importante, videovigilancia y que se hagan responsables”, dijo.

Se espera que en los próximos días se realicen nuevas mesas de trabajo para definir los montos de las pólizas y los requisitos técnicos de las cámaras de seguridad antes de que el dictamen suba al Pleno para su votación.

