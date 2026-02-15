Armenta asegura que no habrá impunidad tras ataque; realizan investigación profunda

El gobernador Alejandro Armenta Mier aseguró que no habrá impunidad tras el ataque armado registrado la madrugada del sábado afuera del bar “Sala de Despecho”, en la zona de Angelópolis, y pidió esperar el resultado de las investigaciones para esclarecer el móvil de los hechos.

En entrevista, el mandatario estatal señaló que, por respeto al debido proceso, es necesario ser prudentes en las declaraciones y evitar especulaciones.

No obstante, dejó en claro que no habrá omisión ni indiferencia por parte del Gobierno de Puebla, pues afirmó que la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) realizan una investigación profunda y, tras los resultados, se actuará en consecuencia.

Destacó que, la rápida intervención de los binomios policiales, helicópteros y personal terrestre permitió asegurar a cuatro implicados, que han sido señalados como autores materiales.

Seguridad es responsabilidad compartida

Alejandro Armenta lamentó la agresión, que dijo ocurrió alrededor de las 4:00 horas del sábado, y expresó su respaldo a familiares de las víctimas fallecidas y lesionadas, a quienes reiteró que “no hay omisión, ni impunidad”.

“Lo fundamental es siempre manifestar nuestro respaldo a las víctimas y que nuestra prioridad es la seguridad lamentamos el hecho. Nos duele cualquier pérdida humana, nos molesta y vamos a seguir luchando junto con las autoridades municipales y federales”, sostuvo.

Asimismo, indicó que se valorarán medidas adicionales, como ajustes en los horarios de funcionamiento de antros y bares, así como inspecciones a estos establecimientos, aunque aclaró que la seguridad es una responsabilidad compartida.

“4:00 de la mañana es un horario muy complicado no quiero ser sonar agresivo, pero hay que cuidarnos. No estamos endosando responsabilidades a nadie, estamos diciendo que la seguridad es una tarea de todos. Este hecho se va a esclarecer“, concluyó.

