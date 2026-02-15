Impulsa Guadalupe Vargas dignificación de Unidad Deportiva en Xicotepec

Con el objetivo de fortalecer el deporte y la convivencia comunitaria, al garantizar espacios seguros, funcionales y bien iluminados para las y los deportistas, la diputada Laura Guadalupe Vargas participó en una faena comunitaria en la Unidad Deportiva de Xicotepec.

Como parte de las acciones, se llevó a cabo una faena de mejora y mantenimiento en la Unidad Deportiva, así como de bancas y porterías, además de la entrega e instalación de reflectores para la cancha de fútbol.

Durante la intervención del espacio, ubicado en el municipio de Xicotepec de Juárez, la diputada enfatizó que el deporte se vive mejor en espacios dignos y seguros y crece con el trabajo en equipo, por lo que agradeció la suma de esfuerzos para llevar a cabo esta actividad.

Las acciones se realizaron en coordinación con el delegado de Juventud y Deporte, Josué Paredes, y con la participación del Comité de Obra Comunitaria.

