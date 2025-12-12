SEP Puebla suspende clases este viernes 12 de diciembre

La Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla informó que las escuelas públicas de educación básica, media superior y superior suspenderán actividades académicas y administrativas este viernes 12 de diciembre.

La medida atiende la festividad cultural de la Virgen de Guadalupe y la instrucción del gobernador Alejandro Armenta.

Los trabajadores de base podrán ausentarse de clases y oficinas durante esa fecha. Las actividades presenciales se reanudarán el lunes 15 de diciembre en horarios regulares para continuar con el calendario programado.

El gobierno estatal justificó la suspensión para fomentar la cultura y tradiciones mexicanas. Destacó que promueve la identidad, pertenencia y valoración de la diversidad cultural.

#ÚLTIMAHORA Mediante un comunicado, el gobernador Alejandro Armenta Mier dio instrucciones a la Secretaría de Educación Pública de Puebla para suspender clases este 12 de diciembre, ya que es "una fecha especial para la mayoría de los mexicanos, ya que representa un elemento… pic.twitter.com/FjV5rWVM4u — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) December 11, 2025

Te recomendamos: