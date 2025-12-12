Exhortan a municipios de Puebla a instalar albergues por periodo invernal

Ante la llegada de frentes fríos en el país, el Congreso del Estado aprobó el acuerdo para exhortar a los Ayuntamientos y a los Concejos municipales del estado a habilitar albergues temporales para la atención de personas en situación de calle, así como fortalecer su difusión durante la temporada invernal.

Se pretende que los grupos vulnerables o en situación de calle hagan uso de estos espacios para tener acceso a un lugar adecuado donde resguardarse de condiciones climáticas extremas, evitando poner en riesgo su salud e incluso su vida.

