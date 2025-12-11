Piden apoyo para trasladar cuerpo de Dylan, peregrino de 14 años fallecido

Los familiares del adolescente Dylan, de 14 años, fallecido la mañana del miércoles tras ser arrollado por una camioneta en la autopista México-Puebla, a la altura de Santa Rita Tlahuapan, solicitan apoyo para trasladar el cuerpo del menor al municipio de Oriental, su lugar de origen, ante la falta de recursos económicos.

El joven participaba en su primera peregrinación en bicicleta hacia la Basílica de Guadalupe, acompañado por su padre y vecinos de la comunidad de La Coco, en Oriental. Habían preparado el viaje durante todo el año para llegar el 12 de diciembre.

Testigos confirmaron que Dylan pedaleaba con devoción cuando, al llegar al kilómetro 73, un conductor que presuntamente rebasó por el carril derecho los impactó y huyó del lugar.

El impacto fue letal para el adolescente, quien quedó tendido en la vía. Su padre, gravemente herido, fue auxiliado por paramédicos de CAPUFE y trasladado de urgencia a un hospital, donde permanece bajo vigilancia médica.

En Oriental, amigos y vecinos han acudido a la vivienda familiar para expresar condolencias y brindar apoyo. Sin embargo, aún no han reunido los fondos necesarios para el traslado del cuerpo y los gastos funerarios.

Por ello, familiares hacen un llamado a las autoridades y a la ciudadanía para recibir ayuda, mientras en su comunidad Dylan es recordado como un niño lleno de fe que no logró completar su peregrinación.

Editor: César A. García

