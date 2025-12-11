Camioneta de peregrinación arrolla a uno de sus integrantes en Tepexco

Un grupo de peregrinos originarios de Guerrero sufrió un accidente en la carretera que conecta Izúcar de Matamoros, Puebla, con Cuautla, Morelos, donde una camioneta arrolló a uno de sus integrantes, quien resultó lesionado.

De acuerdo con los peregrinos, la unidad involucrada formaba parte del mismo contingente que regresaba de visitar la Basílica de Guadalupe. El incidente ocurrió en los alrededores del municipio poblano de Tepexco.

Testigos relataron que el hombre caminaba junto al grupo cuando fue embestido por la camioneta. Debido a las heridas en hombro y rodillas, fue trasladado de urgencia a la Cruz Roja en Izúcar de Matamoros.

Tras la valoración médica, los paramédicos determinaron que no presentaba daños graves. Recibió atención inmediata y no requirió traslado hospitalario. Hasta el momento se desconoce el motivo exacto del accidente.

