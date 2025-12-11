Comando irrumpe en casa de Amozoc; amenaza a infantes y comete robo

Un grupo armado irrumpió dentro de un domicilio ubicado en el municipio de Amozoc, donde amenazaron a la familia que habita el inmueble, incluidos menores de edad y un bebé, esto con la intención de cometer un robo.

El crimen ocurrió en días recientes y se dio a conocer durante las últimas horas; las víctimas señalaron que al menos cuatro hombres y una mujer llegaron a su casa en San Mateo Mendizabal, donde con armas de fuego amenazaron a los ocupantes.

Se presume, que los responsables pretendían llevarse una suma mayor de dinero y, al pensar que la familia estaba escondiendo el efectivo, tomaron a un bebé para amenazar con llevárselo o hacerle daño.

Posterior al crimen, los agresores se llevaron seis teléfonos celulares, 7 mil pesos en efectivo y las llaves de un vehículo Chevrolet Sonic, que aparentemente no lograron arrancar.

Los civiles llamaron a emergencias e informaron lo ocurrido, por lo que agentes de seguridad pública llegaron hasta el lugar de los hechos, donde entrevistaron a las víctimas y las invitaron a presentar su denuncia formal.

El caso se encuentra bajo investigación de la Fiscalía General del Estado, sin que se sepa aún la identidad de los responsables.

