Marcos Castro pedirá comparecencia de Idamis Pastor ante Congreso

El diputado panista, Marcos Castro Martínez, se pronunció por que la fiscal General del Estado, Idamis Pastor Betancourt, se presente a comparecer ante el Pleno del Congreso del estado como parte de la Glosa del primer año de administración del gobernador Alejandro Armenta Mier.

En entrevista, el legislador dijo que es necesario revisar lo que pasó con la renuncia de varios fiscales que fueron acusados de presunta extorsión a empresarios, sin embargo, dio un voto de confianza para los nuevos encargados en las áreas de procuración y justicia.

“Hoy en día que se revise lo que pasó, pero también que haya un compromiso, y damos el beneficio de la duda a aquellos que van a asumir la responsabilidad en esta nueva etapa”, declaró.

El diputado panista, Marcos Castro, pedirá que la fiscal Idamis Pastor Betancourt comparezca ante el Congreso de Puebla para rendir cuentas sobre los cambios de varios fiscales al interior del organismo de procuración de justicia y dijo que hay el beneficio de la duda…

Afirmó que es una situación que afecta a todas y todos, así como a la seguridad y a la procuración de justicia.

Previo al informe del primer año de gobierno de Armenta Mier, dijo que la bancada panista se enfocará en pedir reforzar el tema de seguridad en la zona conurbada de Puebla en delitos como robo de autopartes y la atención para combatir el crimen organizado.

En este sentido, adelantó que en la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, no será un juicio, sino que la bancada del blanquiazul será prudente para que les resuelvan dudas e inquietudes.

Idamis Pastor Betancourt, señaló que su puesto al frente de la FGE sigue firme y dice desconocer de quién provienen los rumores sobre sus intenciones de renunciar previo a que termine este 2025.



Vía @_jesuszav pic.twitter.com/cilbAzZvrG — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) December 11, 2025

“Lo que queremos es que se refuerce el tema de seguridad, seguramente algunos no se podrá compartir por estrategia y habrá algunos otros que sí se pueden compartir”, agregó.

En otro tema, pidió a la dirigencia municipal de la capital poblana del Partido Acción Nacional ganada por Gabriela Ruiz, mayor inclusión y no excluir a más grupos para evitar que se debiliten como fuerza política.

Por ello, recomendó que los liderazgos hagan presencia y platiquen con los ciudadanos para que con base en eso tomen decisiones a mediados de año para impulsar perfiles que podrían contender en las elecciones de 2027.

Marcos Castro pidió mayor inclusión por parte de la dirigente municipal Gabriela Ruiz para no debilitarse como partido.



Vía @lupjmendez pic.twitter.com/3U7OiBNZP2 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) December 11, 2025

