Granizada amenaza cultivo de amaranto en San Simón Atzitzintla

La fuerte lluvia que se presentó la tarde y noche del miércoles en San Simón Atzitzintla dejó afectaciones en terrenos de cultivo de recolección de amaranto, situación que pone en riesgo la venta del 2026 y la producción del dulce artesanal.

Productores de la región señalan que el granizo inesperado de los últimos días ha afectado gravemente la cosecha de amaranto en San Simón Atzitzintla, junta auxiliar de San Salvador el Verde, justo en el momento en que las máquinas combinadas trilladoras estaban en plena labor de recolección del grano.

Los agricultores explican que, para trillar correctamente, la gavilla debe estar completamente seca para que el grano salga limpio y sin humedad. Ahora deberán esperar alrededor de ocho días a que se seque, con el riesgo de que el grano empiece a germinar directamente en la planta.

En caso de que esto suceda, el amaranto no servirá para elaborar el tradicional dulce artesanal que se vende en la zona, lo que representaría una pérdida económica importante para los pequeños productores, pues incluso ya habían recibido compras adelantadas.

Los productores piden el apoyo de especialistas del gobierno estatal para determinar si es posible rescatar parte de la producción de este año y evitar que su inversión se pierda.

