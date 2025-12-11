SEDIF Puebla ha entregado 212 mdp en Jornadas Regionales

“Lo que hace el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) al atender a los grupos vulnerables es proteger la vida de las personas y para nosotros eso es fundamental”, reafirmó el gobernador Alejandro Armenta, al reconocer el alcance de las Jornadas Regionales en las que entregaron 212 millones de pesos traducidos en bienestar para las familias.

El director general del organismo, Juan Carlos Valdez Zayas, presentó el balance de las 10 jornadas que encabezó la presidenta del Patronato del SEDIF, Ceci Arellano, en sintonía con la política social de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de atender de manera integral a grupos vulnerables de las 27 delegaciones que abarcan los 217 municipios de la entidad.

El titular del SEDIF informó que las Jornadas Regionales mejoraron las condiciones de vida de más de 300 mil familias, gracias a 21 mil 600 apoyos y servicios especializados en las áreas de salud, inclusión, rehabilitación, alimentación, infraestructura social y fortalecimiento comunitario, a través de la entrega de aparatos rehabilitatorios y ayudas funcionales, despensas, proyectos comunitarios, así como remodelación de infraestructura en favor de las familias poblanas.

En coordinación con la Beneficencia Pública, se otorgaron 5 mil 274 aparatos y ayudas funcionales, cifra que duplica los resultados de años anteriores. Entre estos apoyos se encuentran sillas de ruedas, bastones, andaderas, muletas, auxiliares auditivos, además de una órtesis y diversas prótesis, lo cual representó una inversión total de 37 millones 896 mil 744 pesos.

Como parte del Programa de Atención Alimentaria, se distribuyeron 12 mil despensas destinadas a “Primeros 1000 Días” y “Grupos Vulnerables”. De igual forma, se consolidó la transición de desayunadores fríos a calientes gracias al reequipamiento de 581 espacios escolares con una inversión superior a 39 millones de pesos. También se habilitaron y equiparon los Centros de Desarrollo Comunitario para talleres y capacitaciones (DIF PILARES) de Acatzingo y San Pedro Cholula con recursos que alcanzaron los 12 millones de pesos.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de Puebla, a través del Sistema Estatal DIF, refrenda su compromiso con el bienestar de las familias poblanas.

