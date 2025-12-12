Alejandro Armenta respalda a Idamis Pastor como titular de la FGE

El gobernador Alejandro Armenta Mier respaldó el trabajo de Idamis Pastor Betancourt como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla; incluso anunció que entregará al organismo 50 nuevos vehículos la próxima semana, y el siguiente año ampliará su presupuesto para que pueda contratar a 100 agentes más.

En medio de los rumores sobre la supuesta salida anticipada de la fiscal, el mandatario poblano expresó su agradecimiento a Idamis Pastor por estar al pendiente de la atención y seguimiento a casos de mujeres víctimas de violencia de género en las Casas Carmen Serdán.

Afirmó que la implementación de dichos espacios ha contribuido en la reducción de los feminicidios en la entidad en un 45%.

A propósito de su asistencia a la reunión nacional de Protección Civil y Seguridad, que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el mandatario comentó que tuvo la oportunidad de platicar con Ernestina Godoy Ramos, quien recientemente fue nombrada titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

Indicó que le entregó una tarjeta con información sobre asuntos pendientes en Puebla y que, en la conversación, la funcionaria federal le expresó que ya conoce a la fiscal Idamis Pastor y que trabajaría en coordinación con ella; además, celebró que Puebla tenga a una mujer en dicho cargo.

“Le dije sobre los temas que hay en Puebla, le entregué unas tarjetas de información y me dijo: ‘¡qué bueno que tengas una mujer fiscal, ya la conocí y vamos a trabajar’; le dije: ‘tenemos ahí algunos pendientes‘”, relató.

En ese sentido, Alejandro Armenta instruyó a su gabinete a realizar las gestiones necesarias para que, antes del próximo viernes 19 de diciembre, el Estado pueda entregar a la Fiscalía de Puebla 50 unidades nuevas para mejorar su trabajo.

También, indicó que a inicios de 2026, el organismo tendrá una ampliación presupuestal para que el órgano procurador de justicia contrate a 100 nuevos agentes para eficientar su trabajo.

Lo anterior, al dar el banderazo de salida al operativo Puebla Segura, mediante el cual se reforzarán las labores de vigilancia hasta el 7 de enero de 2026, en espacios públicos y comerciales, así como en carreteras debido al incremento de actividades sociales durante la temporada decembrina.

La estrategia contempla patrullajes diurnos y nocturnos, tanto por aire con el uso de helicópteros, como vía terrestre; y la presencia en zonas de mayor afluencia como paraderos de transporte público, centrales de autobuses, bancos, corredores turísticos y mercados tradicionales, en los que participarán elementos federales, estatales y municipales.

