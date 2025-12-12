Centro Histórico de Puebla celebra 38 años de inscripción a la UNESCO

El Gobierno de la Ciudad, encabezado por el alcalde Pepe Chedraui, conmemora el 38 aniversario de la inscripción del Centro Histórico a la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Durante la Ceremonia Cívica, encabezada por el titular de la Secretaría General de Gobierno, Franco Rodríguez, Aimeé Guerra Pérez, titular de la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, destacó que, además, este 11 de diciembre se celebra también el 10.º Aniversario de Puebla Ciudad Creativa del Diseño y la suma de Puebla a la Red de Ciudades Creativas UNESCO, así como el 6.º Aniversario del Proceso Artesanal de la Talavera como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
A la conmemoración asistieron Mónica Silva, síndica municipal; Félix Pallares, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; Jorge Ortega, director de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial; regidores y ciudadanía.