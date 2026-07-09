Falta rescatar a tres personas de gruta en Cuetzalan: PC

Tras el operativo conjunto en la gruta de Chichicazapan, en el municipio de Cuetzalan, entre autoridades estatales y municipales, se logró la extracción de un cuerpo sin vida que ya fue reconocido por los familiares en el lugar.

El Coordinador de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, coronel Bernabé López Santos, dio a conocer que brigadistas de municipios como Chignautla, Cuetzalan y Tlatlauquitepec, también colaboraron en las tareas de extracción.

Derivado de la presencia de lluvia en la zona, que incrementa el nivel del río subterráneo y representa un riesgo para los equipos de rescate, se determinó suspender temporalmente las maniobras de búsqueda, por lo que, las labores se reanudarán en cuanto las condiciones meteorológicas lo permitan.

El operativo continúa con personal especializado en el sitio, en espera de condiciones seguras para reanudar las maniobras y lograr el rescate de 3 personas más que faltan, de las 7 que ingresaron.

Se ha mantenido coordinación con el presidente municipal de Cuetzalan, Óscar Paula Cruz, y con las corporaciones participantes. Las acciones de búsqueda y rescate continuarán el tiempo que sea necesario.

Te recomendamos: