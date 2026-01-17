Migrantes tienen alternativas de inversión en Puebla

Con la finalidad de brindar mejores oportunidades de vida, emprendimiento y riqueza comunitaria, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, reafirmó que las y los migrantes en retorno tienen las puertas abiertas para invertir en modelos de agronegocios con capital ya asegurado, que impulsa la administración estatal.

El titular del Ejecutivo exhortó a participar en proyectos estratégicos como es la próxima fábrica de bicicletas, la producción de calzado y en la industria de paneles solares, donde ya se cuenta con recurso de las y los connacionales.

“Nos interesa estrechar lazos de amistad y ofrecer oportunidades. Si algún hermano migrante tiene que regresar a Puebla, lo recibiremos con los brazos abiertos”, aseguró.

El Gobierno de Puebla, a través del Instituto Poblano de Atención al Migrante (IPAM) y las Casas de Representación “Por Amor a Puebla”, coordina esfuerzos con cámaras de comercio de paisanos establecidos en ciudades como Nueva York; Chicago, Illinois; Houston, Texas; Las Vegas, Nevada y en Los Ángeles, California, para que inversionistas puedan participar en proyectos de agronegocios y cadenas de suministro en la entidad.

El gobernador Alejandro Armenta ejemplificó que desde Puebla se puede participar en la cadena de suministro de asientos de autos, al aprovechar la industria automotriz existente que hay en la entidad y la diversificación económica con la que se cuenta. “No sólo el zapato y las hebillas, sino tantas cosas en las que Puebla podría participar”, afirmó.

El Gobierno de Puebla, a través del Instituto Poblano de Atención al Migrante, en coordinación con las secretarías integrantes de la estructura estatal, ofrece programas específicos para apoyar a los connacionales que retornan y que desean emprender o invertir en la entidad, con el objetivo de generar arraigo y fortalecer el vínculo familiar.

