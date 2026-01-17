Tonantzin Fernández rehabilita 48 luminarias en San Cristóbal Tepontla

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta municipal Tonantzin Fernández, a través de la Dirección de Servicios Públicos, a cargo de Irving Suárez, continúa con la implementación del programa “Iluminando Cholula”, cuyo objetivo es la rehabilitación de luminarias en el municipio para brindar mayor seguridad y erradicar zonas con baja iluminación.

El primer punto intervenido fue el tramo correspondiente a San Pedro Cholula de la vialidad Paso de Cortés; no obstante, en esta segunda etapa, los trabajos se realizaron en la calle Tecnológico, ubicada en la junta auxiliar de San Cristóbal Tepontla, vialidad que comprende el área del CETIS 67 y la Escuela Secundaria Moisés Sáenz.

Al respecto, el titular de Servicios Públicos, Irving Suárez, informó que se rehabilitaron un total de 48 luminarias de 60 watts con tecnología LED, además de la instalación de 50 metros de cable de uso rudo, a lo largo de 1.4 kilómetros de vialidad, lo que permitirá contar con una iluminación más eficiente y segura, beneficiando a más de 3 mil 200 habitantes.

Por su parte, la presidenta municipal Tonantzin Fernández destacó que la seguridad de las y los cholultecas es una prioridad para su administración, recordando acciones recientes como la adquisición de nuevas patrullas, la incorporación de más elementos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la entrega de nuevos uniformes; asimismo, subrayó que el mejoramiento del alumbrado público contribuye de manera directa a la percepción de seguridad.

“Esta vialidad es de gran relevancia, ya que diariamente cientos de estudiantes la transitan para acudir a sus centros educativos y regresar a sus hogares. Queremos que nuestras y nuestros jóvenes se sientan seguros en todo momento, y a través de este programa municipal continuaremos iluminando las vialidades que más lo requieren”, expresó.

Con estas acciones, la administración municipal 2024–2027 refrenda su compromiso de impulsar estrategias integrales que fortalezcan la seguridad y el bienestar de las familias cholultecas, trabajando de manera coordinada entre las distintas áreas del Ayuntamiento para consolidar una política pública de desarrollo municipal.

