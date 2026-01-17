SEP Puebla establece acuerdo con estudiantes de la Normal de Teteles

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla informó que, tras una reunión sostenida este viernes 16 de enero con representantes del Consejo Estudiantil de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán” de Teteles de Ávila Castillo, se concretó un documento de trabajo para dar seguimiento al pliego petitorio de demandas correspondiente al ciclo 2026-2027.

El encuentro, realizado en las oficinas centrales de la dependencia, fue presidido por el subsecretario de Educación Superior, Gonzalo Amador Juárez Uribe, la directora General Jurídica y de Transparencia, Gabriela Marlen Rojas Rosas, y la directora de la institución, Brenda Inés Nájera Torres, junto con miembros del cuerpo administrativo y académico.

Las autoridades escucharon las demandas y mantuvieron una postura respetuosa durante la reunión.

Los funcionarios analizaron el pliego petitorio del Consejo Estudiantil, conformado por cuatro rubros. En el ámbito académico se lograron avances, mientras que los rubros económico, de infraestructura y político serán analizados posteriormente.

La Secretaría reiteró que el Gobierno del Estado mantendrá su política de puertas abiertas con el fin de garantizar los derechos individuales y educativos de las estudiantes, y continuará buscando estrategias de solución y atención para que su desarrollo académico continúe.

