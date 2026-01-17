Secretario de Salud presenta resultados de prevención y cobertura territorial

En el marco de la glosa del Primer Informe de Gobierno, el secretario de Salud, Carlos Alberto Olivier Pacheco, presentó ante la Comisión de Salud del Congreso local los resultados correspondientes al periodo de enero a noviembre, alineados con las líneas de trabajo nacionales impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante 2025, el Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, consolidó una política pública de salud centrada en la prevención, la territorialidad de los servicios y la coordinación interinstitucional.

Entre los puntos destacados, Olivier Pacheco señaló la realización de 48 Jornadas de Salud “Por Amor a Puebla”, en coordinación con el IMSS-Bienestar y el ISSSTEP, mediante las cuales se otorgaron casi 107 mil servicios médicos en 36 municipios. Asimismo, a través del Quirófano Itinerante se realizaron 597 cirugías, contribuyendo a reducir el rezago quirúrgico.

El gobierno estatal reforzó el acceso universal a la salud mediante el fortalecimiento de las Casas de Salud, que brindaron más de 2 millones de atenciones generales y 21 mil atenciones a mujeres embarazadas en 168 municipios de alta marginación. En materia de donación y trasplantes, Puebla se consolidó como referente nacional al concretar 144 donaciones post mortem, ubicándose en el cuarto lugar nacional en donación cadavérica y en el quinto en trasplantes de córnea, lo que permitió realizar 230 trasplantes.

En prevención, se aplicaron más de 814 mil dosis de vacunas a niñas y niños en distintos municipios. El Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) proporcionó más de 20 mil atenciones prehospitalarias mediante ambulancias terrestres y aéreas. Además, ante las contingencias por lluvias en la Sierra Norte en octubre, se desplegaron brigadas médicas y unidades móviles en municipios como Huauchinango y Xicotepec de Juárez, beneficiando a más de 500 mil habitantes.

“No son cifras solamente, son vidas cuidadas, enfermedades prevenidas, comunidades atendidas y derechos garantizados”, concluyó el secretario. Con estos resultados, el Gobierno del Estado reafirmó su compromiso de avanzar en la construcción de un sistema de salud más eficiente, accesible y enfocado en la prevención.

