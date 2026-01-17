En Comisión del Congreso comparece la secretaria de Bienestar

La titular de la Secretaría de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, destacó el impulso de programas estratégicos y una inversión histórica para fortalecer la justicia social, el desarrollo integral y la riqueza comunitaria en los 217 municipios de la entidad, al comparecer ante las y los integrantes de la Comisión de Bienestar de la LXII Legislatura, como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno del Ejecutivo del Estado.

La funcionaria estatal informó que, mediante el Programa de Obra Comunitaria, se realizaron cinco mil asambleas para conformar cuatro mil 192 Comités para el bienestar, con una inversión total de más de mil 48 millones de pesos, en los 217 municipios.

En cuanto al Programa de Vivienda, informó que se benefició a 29 mil 716 personas de 89 municipios, con la entrega de sistemas captadores de agua de lluvia, estufas ecológicas, fuentes de electrificación no convencional, techos firmes, pisos firmes y cuartos dormitorio.

Asimismo, mencionó que, con el objetivo de reducir la pobreza y la marginación, el programa de Coinversión Social benefició a dos mil 778 personas en 15 municipios, con atención prioritaria en Coyomeapan y Huehuetla. Además, mediante el Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, el Gobierno de Puebla, en coordinación con la Federación, destinó más de 102 millones de pesos para 10 mil 710 personas, con una pensión bimestral de tres mil 200 pesos.

García Chávez subrayó que, ante las lluvias de 2025 y en coordinación con Protección Civil estatal y municipal, se brindó atención inmediata a las familias afectadas, con la entrega de víveres, jornadas de salud, habilitación de caminos y limpieza de viviendas en los municipios de Huauchinango, Zacatlán, Pantepec, Xicotepec, Izúcar de Matamoros y Chignahuapan.

Durante la comparecencia, en representación del Partido Movimiento Ciudadano, la legisladora Fedrha Isabel Suriano Corrales preguntó a la secretaria sobre el impacto social de la participación de las mujeres en los comités de Obra Comunitaria; la presencia de obra comunitaria en los municipios con mayor grado de pobreza; la atención de las necesidades de niñas, niños y jóvenes a través del programa, y el monto promedio invertido por obra comunitaria.

Por parte del Partido Fuerza por México, la diputada Modesta Delgado Juárez cuestionó sobre las diferencias entre el programa de Obra Comunitaria Por Amor a Puebla y los esquemas tradicionales de obra pública, así como el impacto social del programa.

El diputado Elías Lozada Ortega, a nombre del Partido Nueva Alianza, en el rubro de educación, cuestionó sobre cómo coadyuvan las acciones generadas a través del programa de Obra Comunitaria para combatir el rezago educativo en el estado; cuántos niveles educativos fueron cubiertos con proyectos a través del programa de Obra Comunitaria, y el ahorro promedio que tuvieron las familias poblanas beneficiadas con el programa Becas de Conectividad 2025.

Por su parte, el legislador Marcos Castro Martínez, del Partido Acción Nacional, preguntó sobre el porcentaje de inversión que no se ha comprobado de manera formal en el programa de Obra Comunitaria; los programas que opera la Secretaría -los dos con mayor impacto social- y cómo han contribuido a evitar la pobreza en el estado.

A nombre del Partido del Trabajo, la diputada Araceli Celestino Rosas solicitó información sobre el número de municipios con zonas de atención prioritaria que fueron beneficiados; en el rubro de turismo comunitario, las categorías atendidas a través del programa de Obra Comunitaria y el monto total de inversión; y, respecto a la población migrante, las acciones que se implementaron para atender a este grupo en situación de vulnerabilidad.

La diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas, en representación del Partido Verde Ecologista de México, tras destacar los avances en materia de bienestar y desarrollo social en la entidad, cuestionó a la secretaria sobre las acciones para atender la contingencia por intensas lluvias en los municipios afectados, así como el monto reorientado para atender las afectaciones por este fenómeno natural.

Mientras que la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez, a nombre del Partido Movimiento Regeneración Nacional, solicitó información sobre las medidas implementadas para garantizar que los programas de la Secretaría lleguen a quien más lo necesita y cómo se da prioridad a los municipios y grupos que más los requieren.

Te recomendamos: