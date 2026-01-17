Salud resalta fortalecimiento de servicios para grupos vulnerables

El titular de la Secretaría de Salud, Carlos Alberto Olivier Pacheco, compareció en el Congreso del Estado como parte de la glosa del Informe de Gobierno, donde destacó el fortalecimiento de los servicios en favor de grupos vulnerables.

Ante las y los diputados de la Comisión de Salud, el funcionario detalló acciones como la realización de 48 jornadas de salud “Por Amor a Puebla”, en coordinación con el IMSS-Bienestar y el ISSSTEP, en las que se otorgaron cerca de 107 mil servicios médicos en 36 municipios, principalmente, en beneficio de comunidades alejadas.

De igual forma, el secretario mencionó que, a través del quirófano itinerante, se practicaron 597 cirugías gratuitas, en favor de las personas que carecen de servicios hospitalarios. Además de los servicios en las Casas de Salud, con el otorgamiento de dos millones de atenciones generales y 21 mil a mujeres embarazadas, en beneficio de las y los habitantes de 168 municipios de alta marginación.

Al hacer uso de la palabra, la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales, de la representación legislativa del Partido Movimiento Ciudadano, cuestionó al secretario sobre la razón por la que no se ha concretado la basificación del personal y cuáles son los factores que han condicionado este proceso, así como la causa por la que no se realizan interrupciones de embarazo en todas las unidades de salud de la entidad, cuántos servicios se han brindado y cuáles son los principales retos para lograr su implementación.

En su participación, a nombre del Grupo Legislativo del Partido Fuerza por México, la diputada Modesta Delgado Juárez preguntó qué acciones implementa la dependencia para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas y reducir los riesgos asociados a las adicciones, así como el impacto ante las acciones implementadas en las contingencias climatológicas recientes.

La diputada Celia Bonaga Ruiz, en representación del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, planteó cuestionamientos relacionados con la atención en el Hospital Río Arronte y los mecanismos de corrección; además, indicadores de abasto de medicamentos y las acciones concretas para dar cumplimiento al exhorto para la implementación del “Código Mariposa” ante la muerte prenatal.

En representación del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo, la diputada Araceli Celestino Rosas solicitó información sobre los criterios utilizados para la asignación de ambulancias bajo el convenio de coordinación con los municipios, el importe que los Ayuntamientos tuvieron que cubrir y la cobertura en las diferentes demarcaciones.

A nombre del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista, la diputada María Fernanda de la Barreda Angon preguntó al secretario sobre las estrategias implementadas entre la administración estatal y federal para garantizar el abasto de medicamentos en las unidades del Estado, si se ha garantizado para pacientes con VIH y qué medidas específicas se han dado para su accesibilidad, así como medicamentos oncológicos y su suministro oportuno.

Finalmente, por el Grupo Legislativo del Partido Morena, la diputada Azucena Rosas Tapia cuestionó cuál fue el objetivo de las acciones de capacitación al personal operativo, qué medidas ha implementado la dependencia para fortalecer la salud mental de las y los poblanos y lo realizado para mitigar los riesgos sanitarios derivado de las lluvias en la Sierra Norte.

Te recomendamos: