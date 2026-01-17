Podrás disfrutar 300 actividades culturales en Puebla capital durante enero

La capital poblana inicia el año con una oferta cultural sin precedentes gracias a La Imparable Agenda Cultural del mes de enero, una iniciativa impulsada por el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP), a cargo de Anel Nochebuena, en colaboración con más de 50 instancias, que en conjunto presentan más de 300 actividades dirigidas a públicos de todas las edades.

Durante todo el mes de enero, la propuesta ofrece una programación amplia y diversa que incluye exposiciones, talleres, presentaciones artísticas, actividades comunitarias, conciertos y espectáculos escénicos, reafirmando el compromiso de acercar el arte y la cultura a la ciudadanía.

Entre las actividades más relevantes del mes destaca el Taller de modelado en barro, organizado por el Museo Amparo, que se lleva a cabo todos los fines de semana a partir del 10 de enero, con sesiones cada hora de 11:00 a 16:00 horas en el Zócalo de Puebla, brindando una experiencia artística y participativa para todo el público.

😄 #CulturaImparable | ¿Cuántas emociones caben en un mes cultural? 🤔 Descúbrelo con #LaImparableAgendaCultural de este mes.🤩



¡Más de 300 actividades! En #LaCapitalImparable cabemos todas y todos.🎭🎵



📲 https://t.co/6gbuvF55WN pic.twitter.com/hXv2M7aVZS — Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (@IMACP) January 16, 2026

Asimismo, la Galería de Arte Ana Sofía, ubicada en Av. 8 Oriente 411, en el Centro Histórico, mantiene abierta su exposición permanente “Una mirada por México”, una muestra fotográfica de entrada gratuita que puede visitarse de martes a domingo, de 11:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas.

La programación infantil también forma parte de la agenda con la presentación de Circo Teatro Azul, que se realizará el 10 de enero a las 12:00 horas en el Área Infantil de las Librerías CCU BUAP, ubicadas en Atlixcáyotl 2299, en la Reserva Territorial Atlixcáyotl.

Otro de los eventos destacados es Noches Poblanas, que tendrá lugar el sábado 24 de enero a las 19:00 horas en el Zócalo de Puebla, ofreciendo una velada cultural para el disfrute de las familias y visitantes.

En el ámbito musical, el Victor Bernal Jazz Quartet se presentará el 29 de enero a partir de las 20:00 horas en Sibarita NY, ubicado en San Martín Texmelucan 68, colonia La Paz, consolidándose como una de las propuestas sonoras más esperadas del mes.

De igual manera, sobresale la experiencia artística “Sendela entre velas”, que se llevará a cabo el 24 de enero de 2026 a las 20:00 horas en el Parque Sendela, donde el público podrá disfrutar de una noche especial en un entorno iluminado por velas, combinando arte, atmósfera y convivencia.

Para consultar la programación completa de La Imparable Agenda Cultural, las y los interesados pueden visitar las redes sociales oficiales del IMACP, escanear el código QR disponible en los materiales promocionales o acceder al enlace correspondiente para descargar la agenda completa con fechas, sedes y detalles de cada actividad.

Con esta iniciativa, el IMACP y las instancias participantes reafirman su compromiso con el fortalecimiento de la vida cultural de la ciudad, promoviendo espacios de encuentro, creatividad y participación ciudadana a través de una agenda incluyente, diversa y accesible para todas y todos.

Consulta más en https://acortar.link/dnN7Cn

