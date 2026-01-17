BUAP concluye jornadas de trabajo con estudiantes

Con la participación activa de alumnos, en un marco de diálogo y trabajo coordinado con diversas instancias universitarias, concluyó satisfactoriamente otro periodo de las mesas de trabajo programadas para informar los avances y el cumplimiento de acuerdos pactados en el Pliego Petitorio General de la comunidad estudiantil de la BUAP.

En estas jornadas, en las que se prioriza el consenso y respeto recíproco, se abordaron los siguientes temas: Comedor universitario, Programación y difusión, Trámites escolares, Gratuidad y Becas.

Al terminar las exposiciones, una vez solventadas las dudas, y con el beneplácito de los alumnos representantes, por los avances y acuerdos alcanzados, se firmaron minutas en las que consta el seguimiento y disposición de la institución por brindar acompañamiento y atender las peticiones de su comunidad.

La BUAP reconoce la apertura de sus estudiantes para trabajar en equipo e impulsar áreas de oportunidad que permitan a la institución fortalecer sus procesos, a fin de garantizar la sana convivencia y eficiencia administrativa.

