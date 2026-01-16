BUAP realiza mesas de trabajo con estudiantes

En un ejercicio de diálogo y respeto, en la BUAP se realizaron mesas de trabajo para dar a conocer los avances respecto a los acuerdos establecidos en el Pliego Petitorio General de la comunidad estudiantil, cuyos representantes reconocieron las acciones de la Universidad para garantizar el seguimiento y cumplimiento de sus demandas, a fin de optimizar procesos, fortalecer la transparencia y la gobernabilidad institucional.

A partir del informe que rindió la Comisión Especial de Mejora Continua ante el Consejo Universitario, se determinó realizar mesas de trabajo celebradas este día con la participación de autoridades universitarias, integrantes de la Comisión del Diálogo Institucional y representantes del alumnado.

Los temas abordados fueron: Deporte y cultura física, Personal universitario, Democracia, Infraestructura, Transparencia, y Violencia. En estas se informó de la respuesta y acciones que la institución realiza para dar cumplimiento a las peticiones de los estudiantes.

Otros de los puntos que también se abordarán posteriormente son: Comedor universitario, Programación y difusión, Trámites escolares, Gratuidad y Becas.

Con estas acciones la BUAP refrenda su compromiso con la pluralidad y con una cultura de paz.

