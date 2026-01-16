“Blue Monday” no tiene sustento científico: IBERO Puebla

El llamado Blue Monday, identificado popularmente como el día más triste del año y ubicado en el tercer lunes de enero, no cuenta con evidencia científica que respalde dicha afirmación. Así lo señala la Dra. Ericka Escalante Izeta, coordinadora de la Maestría en Desarrollo Humano de la IBERO Puebla.

La académica explicó que esta conmemoración surge a partir de una fórmula propuesta por el psicólogo Arnold Cliff, quien asoció factores como el clima, la disminución de la luz solar, los gastos de diciembre y el inicio del año con un supuesto aumento de la tristeza. Sin embargo, subrayó que no existen estudios científicos que confirmen que ese día sea más triste que cualquier otro.

Lo que sí ha sido documentado, explicó, es que durante el invierno la menor exposición a la luz solar puede influir en el estado de ánimo de las personas, generando sensaciones de tristeza o decaimiento de carácter estacional. Asimismo, señaló que los lunes, en general, concentran mayores índices de suicidio a nivel mundial, aunque no hay un lunes específico en el que esto ocurra con mayor frecuencia.

La Dra. Escalante Izeta recordó además que el Blue Monday tiene un origen comercial, vinculado a una estrategia de promoción turística en una de las temporadas con menor actividad en ese sector. En el contexto mexicano, añadió, factores culturales como la convivencia familiar, las tradiciones y celebraciones —como la rosca de Reyes o el Día de la Candelaria— contribuyen a fortalecer el sentido de comunidad y acompañamiento emocional.

Hizo un llamado a cuidar la salud integral durante esta etapa del año, evitando excesos y prestando atención al bienestar emocional. Señaló la importancia de identificar la tristeza, hablarla con personas de confianza o buscar apoyo profesional si es necesario. “Independientemente del día del año, ojalá que todos los días del año puedan ser de festejo, paz y armonía en general”, concluyó.

