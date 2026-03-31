Destacan en UDLAP la importancia de la disrupción empresarial

México necesita más negocios disruptivos que se adapten a los cambios, que generen más puestos de trabajo y den valor a su entorno; temas que se analizaron en el Simposio de Administración de Empresas de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), para que los empresarios del futuro no tengan miedo a idealizar, a hacer y a adoptar nuevas tecnologías que los lleven hacia el éxito.

Gracias a la organización de la Mesa Directiva Kairós y del Departamento de Administración de Empresas dela UDLAP, se realizó el simposio “Negocios disruptivos con propósito: Creación de valor sostenible, económico y social en el Siglo XXI”, donde se escucharon las perspectivas, experiencias, y visiones de líderes y expertos en los negocios para alentar a los estudiantes a aventurarse en la creación de empresas por el bien económico del país. “México necesita buenos empresarios que no tengan miedo a ser una persona disruptiva, a la adopción de nuevas tecnologías, de cambiar las condiciones del empleo y con el propósito de mejorar la vida para todos”, expresó el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla, durante la inauguración del evento.

Acto seguido inició la jornada de ponencias con la participación del empresario poblano Arturo Martínez Lastra, quien narró cómo inició y creció la cadena de bares McCarthy’s Irish Pub hasta tener presencia en seis países de América. Durante su relato dio algunos consejos a los estudiantes, como que la creación de negocios innovadores proviene de prestar atención: “Si tú te dedicas un día a observar lo que está pasando alrededor tuyo, vas a descubrir cien mil ideas, te lo aseguro”.

También alentó a generar ideas y llevarlas a cabo, ya sea en un salón de clases con una lluvia de ideas entre amigos o en una oficina durante una tarde y hasta la madrugada. Hacia el final del recuento, el Lic. Arturo Martínez hizo hincapié que el fracaso y las dificultades son parte del mundo de los negocios, por eso pidió a los futuros empresarios a disfrutar del proceso. “Esto no va a ser un camino fácil, ni hoy, ni mañana, ni nunca; pero el día que lo logres y que estés generando empleo, merecerás un aplauso. Yo he pasado por muchas cosas, pero todo el amor que me ha dado la gente con la que he trabajado es lo que me mantiene en pie para seguir”, concluyó.

Cabe comentar que el Simposio de Administración de Empresas de la UDLAP continuó con las ponencias a cargo del Lic. Sergio Humberto Martínez, presidente y director de B UNITED; del Mtro. Alan Rafael Arcos,director Education Marketing de LATAM ODOO; del Lic. Diego Cardoso Pérez, fundador y director del Instituto LIVH; y del Mtro. Carlos Julián Sosa, presidente de CANACINTRA, quienes hablaron sobre negocios, tecnología, además de que dieron consejos a los participantes.

Este evento se dio en el marco del posicionamiento de la Licenciatura en Administración de Empresas de la UDLAP como primer lugar a nivel nacional dentro del ranking de Mejores Universidades de El Universal, consolidándose como referente en la formación de líderes capaces de impulsar negocios innovadores con propósito. Para conocer más sobre este programa de la UDLAP, visite www.udlap.mx/ofertaacademica/AdministracionEmpresas.

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