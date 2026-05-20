Realizan FEST-TEX 2026 en la Facultad de Ingeniería BUAP

La BUAP realizó el Primer Concurso de Sostenibilidad Textil (FEST-TEX 2026), en el auditorio de la Facultad de Ingeniería, donde estudiantes y egresados presentaron proyectos elaborados a partir de residuos textiles para impulsar el cuidado ambiental.

Durante el certamen, los participantes desarrollaron productos innovadores enfocados en fomentar la conciencia ecológica, así como fortalecer la creatividad y la aplicación de conocimientos técnicos relacionados con la industria textil y la sostenibilidad.

El concurso reconoció a los tres mejores proyectos, luego de una evaluación basada en criterios como impacto ambiental, innovación, creatividad, aplicación de ingeniería o técnica, diseño funcional y claridad en la presentación de cada propuesta.

La directora general de la Cámara de la Industria Textil Puebla-Tlaxcala, Pilar González Astrain, destacó la importancia de este tipo de actividades para fortalecer el vínculo entre la academia y la industria.

“Esta actividad permite fortalecer los vínculos y el intercambio entre la academia y la industria textil. Para nosotros es importante que los estudiantes y futuros egresados contribuyan en esta área, porque son quienes vienen con ideas innovadoras”, señaló.

Te recomendamos: