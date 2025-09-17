Lilia Cedillo reitera apoyo a protestas pacíficas en la BUAP

Todas las formas de expresión pacíficas y respetuosas son un derecho de las y los universitarios y nunca serán motivo de sanción, afirmó la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez.

A través de un mensaje en redes sociales, anunció que instruyó a la oficina de la abogada general de la máxima casa de estudios a conducirse de esa manera sin sancionar manifestaciones pacíficas de la comunidad universitaria.

Asimismo, dijo que a la Defensoría de los Derechos Universitarios le pidió velar por la garantía de toda la comunidad universitaria.

“Juntos podemos construir esa universidad que deseamos y también fomentar todos aquellos cambios estructurales que sean necesarios”, agregó.

Te puede interesar: Investigadores de BUAP desarrollan pigmentos naturales para alimentos

Cedillo Ramírez reiteró su agradecimiento a la comunidad universitaria por su participación en el proceso electoral pasado, cuyos resultados consideró que muestran que es importante tender lazos de comunicación con todos los sectores.

También se pronunció por fortalecer los momentos de diálogo que se han dado y establecer nuevos con todos los sectores.

“Es importante que entre todos construyamos lo que queremos de nuestra universidad para este siguiente periodo”, comentó.

Editor: César A. García

Te recomendamos: