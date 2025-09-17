Dos personas mueren tras volcadura de tráiler en Cumbres de Maltrata

La volcadura de un tráiler ocurrida la tarde-noche de este martes en la autopista Puebla-Orizaba dejó dos personas muertas y la carretera cerrada a la circulación. El accidente se registró en el kilómetro 243, en las Cumbres de Maltrata.

Un tractocamión cargado con frutas y verduras presuntamente sufrió una falla mecánica, lo que provocó que se saliera de la carretera y subiera a un montículo de tierra y piedra, conocido como “cerro” entre transportistas.

El impacto dejó al vehículo sin motor, atrapado entre rocas y maleza. También resultó dañada parte de la caseta del sitio. Al lugar acudieron servicios de emergencia, Guardia Nacional y peritos, quienes investigan las causas del accidente.

Desafortunadamente, tanto el conductor como su acompañante murieron tras el choque. Sus cuerpos quedaron sobre la cinta asfáltica.

Debido al accidente, la autopista fue cerrada en ambos sentidos, pues la unidad pesada obstruía la carretera. Se llevaron a cabo labores de retiro del tráiler y limpieza de la vía.

