España valora no competir en el Mundial 2026 si juega Israel

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, advirtió que la participación de España en el Mundial de Fútbol 2026 estaría en duda en caso de que Israel clasifique al torneo.

Horas antes, la RTVE confirmó que España no participará en Eurovisión 2026 si Israel compite. La postura forma parte de un boicot diplomático y cultural contra el gobierno por su ofensiva militar en Gaza.

Una hipotética renuncia a la Copa del Mundo marcaría un precedente histórico en el fútbol español, similar a lo ocurrido en eventos deportivos durante la Guerra Fría.

En rueda de prensa, López recordó la sanción a Rusia luego de la invasión a Ucrania en 2022, que implicó la exclusión generalizada de equipos y deportistas rusos de competiciones internacionales.

El objetivo es enviar un mensaje contundente a la sociedad israelí para que perciba la condena internacional. Según el portavoz español, la intención es abrir los ojos ante la violencia que se vive en Gaza.

Actualmente, la selección israelí está en tercer lugar en su grupo de eliminatorias, con pocas chances de pasar directamente, pero podría disputarse el pase en la reclasificación.

