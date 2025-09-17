San Andrés Cholula reporta saldo blanco en Fiestas Patrias 2025

Como resultado del operativo denominado “Fiestas Patrias 2025“, el Ayuntamiento de San Andrés Cholula, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC), reportó saldo blanco en el municipio.

Previo a los festejos de la Ceremonia de Grito de Independencia en la Cabecera Municipal, juntas auxiliares, inspectorías y Delegación Atlixcáyotl, Policías Municipales —con apoyo de los agrupamientos de la Policía Montada, Unidad Canina y Grupo Táctico— implementaron un despliegue que permitió que las y los asistentes pudieran disfrutar en orden y con tranquilidad de las diversas actividades que se organizaron.

Mientras que integrantes de Vialidad Municipal llevaron a cabo acciones de movilidad segura, con el fin de facilitar la llegada de las y los visitantes, así como salvaguardar la integridad de peatones y ciclistas.

Los elementos de la Dirección de Protección Civil mantuvieron recorridos de supervisión en los comercios de venta de alimentos para verificar la correcta instalación de tanques de gas LP, de luz y así evitar alguna contingencia. Además, vigilaron que la quema de pirotecnia se llevara a cabo con las medidas necesarias de seguridad.

En cuanto a la celebración del Desfile Cívico del 16 de septiembre, se contó con la participación de un total de 2 mil 800 personas, 76 vehículos, 6 motocicletas, 2 ambulancias, 8 caninos y 54 caballos.

El esquema de seguridad que forma parte de la estrategia “Contigo Construimos Seguridad” propició que las y los asistentes disfrutaran con tranquilidad de los diversos contingentes.

El Gobierno Municipal refuerza su compromiso para mantener en paz y tranquilidad a San Andrés Cholula.

