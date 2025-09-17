Tonantzin Fernández lidera Desfile de Independencia en San Pedro Cholula

La presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, encabezó el tradicional Desfile de Independencia, reafirmando el compromiso de su gobierno con el impulso y preservación de las tradiciones mexicanas.

Al frente del contingente, acompañada por danzantes, la escolta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC Cholula), regidores y secretarios del Ayuntamiento, la edil inició el recorrido desde la Calzada Guadalupe hasta el Palacio Municipal, donde recibió a cada uno de los grupos participantes.

Durante el desfile, charros, escuelas y organizaciones locales desfilaron con entusiasmo frente a la Plaza de la Concordia, en un ambiente de fiesta y orgullo nacional. La presidenta municipal agradeció su participación entregando flores y confeti como muestra de reconocimiento.

Fernández destacó que fue un honor encabezar este evento histórico, subrayando que por primera vez en San Pedro Cholula el desfile fue liderado por una mujer de transformación. Asimismo, resaltó el gran éxito de la jornada, en la que miles de asistentes disfrutaron de un espectáculo lleno de colores, cultura y tradición.

Finalmente, recordó que la Gran Feria de San Pedro Cholula continuará hasta el 17 de septiembre, invitando a la ciudadanía y visitantes a recorrer el Corredor de Pueblos Mágicos, el Gastronómico, el de Comerciantes, así como a disfrutar de los juegos y actividades que fortalecen la identidad del municipio.

Te recomendamos: