Morena busca anular 16 diputaciones ganadas por el PRI en Coahuila

Morena presentó una impugnación formal para solicitar la anulación de la elección de diputados locales en Coahuila, luego de que el PRI obtuviera la victoria en los 16 distritos de mayoría relativa durante los comicios realizadas el pasado 7 de junio.

El partido guinda argumentó que durante la jornada electoral se registraron diversas irregularidades que habrían afectado el resultado de la votación. Entre las denuncias se encuentra un presunto esquema de compra y coacción del voto mediante el uso de códigos QR, mecanismo que fue denominado por sus dirigentes como “QRgate”.

Además, Morena aseguró haber detectado anomalías en 962 casillas, equivalentes a poco más del 22 por ciento de las instaladas en el estado. También denunció la detención de militantes y señaló la existencia de una presunta intervención de autoridades locales en el proceso electoral.

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Ante esta situación, el partido emprendió acciones legales ante distintas instancias. Entre ellas se encuentran denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Instituto Nacional Electoral, con el objetivo de que se investiguen los hechos denunciados.

Por su parte, el Instituto Electoral de Coahuila validó los resultados de la elección y confirmó el triunfo del PRI en los 16 distritos. El partido tricolor obtuvo más de la mitad de los votos emitidos, mientras que Morena consiguió cinco curules por la vía de representación proporcional.

La dirigencia nacional priista afirmó que defenderá los resultados obtenidos en las urnas y rechazó las acusaciones de fraude. Hasta el momento, las autoridades electorales competentes no han emitido una resolución sobre la solicitud de nulidad presentada por Morena.

Editor: Diego González

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