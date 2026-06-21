Ingresa al Congreso solicitud para destituir a alcaldesa de Acatlán

La solicitud de revocación de mandato en contra de la presidenta municipal de Acatlán de Osorio, Guadalupe Lucero Bárcenas, ya ingresó formalmente al Congreso de Puebla.

La petición, aprobada por regidores del Cabildo, fue presentada ante la Oficialía de Partes del Poder Legislativo el pasado 19 de junio.

El mismo día, la Secretaría de Gobernación (Segob) estatal instaló una mesa de diálogo entre ambas partes, en un intento por solucionar el conflicto.

Los regidores inconformes sustentaron la solicitud de destitución argumentando que la administración de Guadalupe Bárcenas ha incurrido de manera sistemática en diversas anomalías que atentan contra la estabilidad del municipio.

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“Actos y omisiones de manera presunta, han afectado la legalidad, la rendición de cuentas, el correcto uso de los recursos públicos, la gobernabilidad municipal, los derechos de las juntas auxiliares, los derechos de los trabajadores y la tranquilidad social”, señala el documento.

Asimismo, en el pliego petitorio se detalló que los promoventes tomaron la decisión de no nombrar a un representante legal único.

Su objetivo es que todo el bloque de regidores acuda de manera presencial a cada una de las diligencias y comparecencias que ordenen el Congreso local durante el desahogo de las pruebas.

Ante la escalada del conflicto político y social en Acatlán, la Segob estatal citó a la alcaldesa y a los regidores inconformes, en un intento por llegar a acuerdos y solucionar el tema.

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Sin embargo, los integrantes del cuerpo edilicio optaron por formalizar la solicitud de remoción ante el Poder Legislativo, casi dos semanas después de su aprobación en Cabildo.

Desde el pasado 8 de junio a la fecha, la edil morenista enfrentó la destitución del secretario general y el secretario de Seguridad Púbica del Ayuntamiento.

También se realizaron protestas sociales para exigir su salida del cargo, movilizaciones por las cuales responsabilizó al grupo delictivo “Los Rojos”.

El presidente del Congreso del Estado, Pável Gaspar Ramírez, sostuvo en reiteradas ocasiones que el procedimiento contra la alcaldesa se analizará conforme a la ley y apegado a derecho.

Editor: Renato León

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