Zacatlán inicia actualización de su Programa Municipal de Desarrollo Urbano

El Ayuntamiento de Zacatlán, a través del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda, inició el proceso de consulta pública para actualizar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, un instrumento fundamental para ordenar el crecimiento del municipio con un marco legal moderno y participativo.

El día de ayer se llevó a cabo la primera Mesa de Trabajo, titulada “Gestión Legal del Territorio”.

Durante el evento, representantes de diversos sectores de la ciudadanía participaron en dinámicas interactivas, donde abordaron problemáticas como los asentamientos irregulares y su impacto en servicios públicos, especialmente el suministro de agua.

También se subrayó la necesidad de establecer una zonificación adecuada y actualizar el marco legal, para promover un desarrollo urbano sostenible.

La presidenta municipal, Bety Sánchez clausuró el taller agradeciendo la participación activa de la ciudadanía, reiterando su compromiso de consolidar un Zacatlán ordenado y planificado, donde la voz de todos sea escuchada.

Asimismo, anunció que su administración actualizará el Atlas de Riesgo, que lleva 13 años sin revisarse, para fortalecer la seguridad y la planeación urbana.

La próxima Mesa de Trabajo en su modalidad de taller, denominada “El Zacatlán que todos queremos”, se llevará a cabo el 29 de octubre a las 5:00 p.m., en el Salón 1888 del Palacio Municipal.

