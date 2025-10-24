SSC refuerza paz social con Mesa de Seguridad Municipal

Con el objetivo de garantizar la paz social entre las y los habitantes de la capital poblana, el Gobierno de la Ciudad a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), encabezó la Mesa de Seguridad Municipal, en la que se destacó la importancia de la coordinación interinstitucional con los tres niveles de Gobierno.

En el acto encabezado por el titular de la SSC, Coronel Félix Pallares Miranda, se enfatizó que el propósito es mantener la seguridad de la capital en orden, y se destacó el trabajo continuo y colaborativo para dar seguimiento a las estrategias y acciones que han permitido los resultados para la población.

En esta reunión estuvieron presentes el maestro Raúl Pineda Raygoza, director de Gobierno de la Secretaría de Gobernación del Estado; el Coronel Mauricio Sánchez López, en representación de la XXV Zona Militar; el subteniente Fernando Rodríguez Solís, en representación de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional; y el teniente Raymundo Garduño Hernández, director de Operaciones Policiales en representación de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado.

Además, de Oliverio Ramos González, fiscal de Ejecución, en representación de la Fiscalía Federal en Puebla; Aureo Antonio Aguilar Domínguez, director de Asuntos Jurídicos y Normativas del Consejo de Seguridad del CECSNSP; Eduardo Armenta Valdez, subjefe del Centro Nacional de Inteligencia; Dino Rafael Gutiérrez Hernández, director de Inteligencia y Política Criminal de la SSC; Roberto Carlos Reyes Islas, director general de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI); y Juan Pablo Cisneros Madrid, presidente de la Canaco Puebla.

