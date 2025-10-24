Rescatan a menor sustraída por su exnovio en Tlahuapan

Una joven de 17 años identificada como Angélica Anahí, fue privada de la libertad por su exnovio durante el 21 de octubre en San Miguel Tianguistenco, Tlahuapan, por lo que familiares y autoridades iniciaron su búsqueda para lograr rescatarla.

La preocupación de los familiares y seres quedos de Angélica aumentaron después de su desaparición, al saber que Henry N., de 21 años de edad había sido quien presuntamente la “levantó” con violencia en una camioneta particular.

Al tener conocimiento de que la expareja de esta joven era violenta e incluso tenía una orden de restricción; previamente, la propia menor de edad presentaba huellas de violencia física.

Tras activarse una Alerta Amber, las autoridades comenzaron la búsqueda de la joven, quien fue rescatada en un inmueble, propiedad de la familia de Henry, quien la habría violentado de múltiples formas antes de su localización.

La joven fue reintegrada con su familia, mientras que, aún se desconoce el paradero de su victimario, quien podría enfrentar cargos agravados por violencia de género, privación de la libertad y sustracción de menores.

Editor: Renato León

