Carambola en la autopista Puebla-Orizaba provoca cierre parcial

Una carambola registrada la mañana de este jueves sobre la autopista Puebla–Orizaba provocó el cierre parcial de la circulación y un fuerte congestionamiento vehicular por más de cinco horas, lo que afectó a decenas de automovilistas y transportistas provenientes de distintos municipios poblanos.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 284, en la zona conocida como El Sumidero, antes del puente de Metlac, con dirección al estado de Veracruz. De acuerdo con los primeros reportes, en el percance estuvieron involucradas dos unidades de carga y un vehículo particular.

Testigos señalaron que una de las unidades pesadas impactó por alcance a otro camión, lo que generó una reacción en cadena que terminó afectando a un automóvil compacto. A consecuencia del choque, el conductor de uno de los camiones quedó prensado, lo que movilizó de inmediato a los cuerpos de emergencia.

Elementos de Capufe, Guardia Nacional División Caminos, Protección Civil y servicios médicos acudieron al lugar para realizar las maniobras de rescate, liberar al conductor y asegurar la zona. Posteriormente, grúas de gran capacidad retiraron los vehículos siniestrados para restablecer la circulación.

El cierre parcial de la autopista ocasionó largas filas de vehículos que se extendieron por varios kilómetros, afectando severamente el tránsito con sentido hacia el estado de Veracruz.

