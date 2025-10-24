Golpean a presunto ladrón de celulares en Amalucan

Un presunto delincuente fue golpeado de forma brutal e incluso atacado con un machete por aparentemente haber robado teléfonos celulares en Amalucan.

El supuesto hampón, fue señalado por un ciudadano como el responsable de haberle robado su teléfono celular cuando caminaba por la vía pública en el entronque de Amalucan.

Un grupo de motociclistas y peatones alcanzaron al señalado, mismo que aparentemente portaba consigo un machete con el que había amenazado a su víctima. Los civiles lo desarmaron y comenzaron a golpearlo en repetidas ocasiones, incluso agrediéndolo con su propia arma.

Al revisar las pertenencias del supuesto criminal, los ciudadanos le encontraron más equipos telefónicos, aparentemente hurtados.

Ante esta situación los civiles amenazaron al masculino con lincharlo, sin embargo, después de darle su celular a la víctima inicial, entregaron al sujeto a la policía para su puesta a disposición, junto con todos los equipos recuperados.

