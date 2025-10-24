Pável Gaspar, nuevo presidente de la Jugocopo

Por unanimidad de votos, el Pleno de la LXII Legislatura avaló el acuerdo para designar al diputado Pável Gaspar Ramírez como presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado.

En su mensaje, el diputado presidente destacó que, desde el Poder Legislativo, se promoverá el respeto, austeridad, vocación de servicio y espíritu republicano, pues corresponde honrar el legado de las luchas que anteceden a las y los diputados, para contar con instituciones justas.

“Quiero decirles que en este Congreso va a haber siempre diálogo, apertura, consenso, para que podamos, desde esta LXII Legislatura, llegar a buen fin en beneficio de las y los poblanos”, expresó.

Además, en sesión ordinaria, la ciudadana Elisa Limón Balderrábano rindió protesta constitucional como diputada integrante de la LXII Legislatura del Poder Legislativo.

Avalan iniciativas y puntos de acuerdo en materia de cultura y protección de derechos

Por otra parte, el Pleno aprobó el dictamen para reformar la Ley de Cultura del Estado de Puebla, con el objetivo de regular las acciones de las autoridades estatales y municipales para facilitar y garantizar el disfrute, preservación, promoción, difusión y recreación de la cultura en sus manifestaciones artísticas, artesanales, costumbres y tradiciones populares. Así como promover el arte y cultura del estado, a nivel nacional e internacional.

Además, promover la participación de los individuos, grupos y organizaciones privadas en la preservación, promoción, fomento, difusión e investigación de la cultura, en apoyo a la producción, financiamiento y distribución de bienes culturales o la prestación de servicios relacionados.

Mediante la propuesta, se reforman las fracciones III y IV y se adiciona la fracción V al artículo 1 de la Ley de Cultura del Estado de Puebla.

En otro momento de la sesión, las y los diputados avalaron el acuerdo para exhortar a la Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas, a verificar que las anotaciones marginales se inscriban correctamente en el libro original, el duplicado respectivo, así como en la Plataforma Nacional de Actas de Nacimiento y, en caso de detectar inconsistencias en dichas anotaciones, implemente de manera inmediata las acciones para su corrección, sin cobro alguno de derechos para los y las ciudadanas.

Al respecto, la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala señaló que con este acuerdo se pretende garantizar el derecho a la identidad y certeza jurídica, ya que las y los ciudadanos no deben hacer una inversión para cambios o rectificaciones de sus documentos, cuando se trata de un error administrativo.

También, se aprobó el acuerdo para exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor, Delegación Puebla, a que implemente operativos en las zonas afectadas por la tormenta tropical “Jerry”, para vigilar y garantizar que los comercios, gasolineras, distribuidoras de gas LP, tiendas de abarrotes, proveedores y demás prestadores de bienes y servicios no incurran en aumentos desproporcionados e injustificados, aprovechándose de la situación de emergencia existente, así como para que, en su caso, imponga las sanciones correspondientes en términos de Ley.

En su posicionamiento, la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas señaló que, durante la emergencia, autoridades de los diferentes niveles de gobierno han desplegado acciones de apoyo; no obstante, es necesario que las y los proveedores de distintos productos y servicios actúen con responsabilidad.

En otro momento, el Pleno avaló el acuerdo para exhortar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado a que, en coordinación con la Secretaría de Gobernación Estatal, elabore y difunda un protocolo de actuación para la prevención, protección y atención de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, en apego al marco normativo nacional e internacional.

Sobre el tema, el diputado Roberto Zataráin Leal señaló que este exhorto nace de la problemática a la que se enfrentan periodistas y personas defensoras de derechos humanos, ante la incidencia de agresiones en su contra y los riesgos que corren por alzar la voz. En este sentido, es necesario contar con un protocolo que permita la articulación de autoridades para atender a este grupo.

Las y los diputados de la LXII Legislatura aprobaron el acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo a que, en coordinación con los Ayuntamientos y los Concejos Municipales del Estado, promuevan e impulsen programas de capacitación, desarrollo y apoyos dirigidos al fortalecimiento de la industria textil en la entidad, con el fin de detonar el crecimiento de este sector económico, así como preservar y difundir la tradición artesanal de los deshilados poblanos como patrimonio cultural regional.

Durante su intervención, el diputado Rosalío Zanatta Vidaurri señaló que el sector textil es uno de los más relevantes en la economía, por lo que representa en la generación de empleos y en el Producto Interno Bruto.

El Congreso del Estado también avaló el acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Estado a que, en coordinación con los Ayuntamientos y Concejos Municipales, verifique el cumplimiento de la prohibición de la entrega de bolsas plásticas y, en su caso, apliquen las sanciones correspondientes.

Además de diseñar y difundir campañas de concientización ciudadana que promuevan el uso de alternativas sustentables y el abandono definitivo de plásticos y otros materiales desechables.

En su intervención, la diputada Beatriz Manrique Guevara indicó que este exhorto representa la posibilidad de consolidar una cultura ambiental orientada a la reducción, reúso y reciclaje, con mayor sustentabilidad.

Presentan iniciativas en materia de deporte y cultura

El diputado José Luis Figueroa Cortés presentó una iniciativa para reformar el artículo 28 de la Ley Estatal del Deporte, con el propósito de fortalecer la ética, la disciplina y la responsabilidad social de las y los deportistas, promoviendo el deporte como una herramienta de formación integral, de desarrollo humano y de construcción de ciudadanía.

A su vez, se actualizan las obligaciones contenidas en la Ley Estatal del Deporte, a fin de consolidar un marco normativo moderno y coherente que impulse la práctica deportiva responsable, la prevención del dopaje y la protección de los derechos humanos, la privacidad y la dignidad de quienes representan al Estado en el ámbito deportivo.

El legislador también presentó un punto de acuerdo por el que exhorta a las personas titulares de las Secretarías de Deporte y Juventud, Salud y Educación Pública del Gobierno del Estado de Puebla para que diseñen, implementen y fortalezcan campañas permanentes de prevención, sensibilización y concientización sobre el uso de sustancias prohibidas y prácticas de dopaje en el deporte, promoviendo con ello la formación en valores, el juego limpio, la salud física y mental, así como el interés superior de la niñez y de las juventudes poblanas.

Ambas propuestas legislativas fueron turnadas a la Comisión de Juventud y Deporte para su estudio y resolución procedente.

La diputada Esther Martínez Romano presentó un punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Arte y Cultura para que, en el ámbito de sus atribuciones, retome y concluya el procedimiento correspondiente a fin de declarar los bordados y textiles de Hueyapan como Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Puebla.

La propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Cultura para su estudio y resolución procedente.

